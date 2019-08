Si goufen mat Booter vum rettungschëff geholl an an den Hafe vun der Haaptstad Valetta bruecht.

D'Leit ginn op 6 EU-Staate verdeelt - dorënner och op Lëtzebuerg.

D'Ocean Viking, déi vun den Hëllefsorganisatiounen Médecins sans frontières an SOS Méditerranée bedriwwe gouf, hat Migranten tëscht dem 9. an 12. August vun enger Partie Booter am Mëttelmier gerett.

Zanterhier huet d'Schëff tëscht Italien a Malta op d'Autorisatioun gewaart, fir kënnen an engem Hafen unzeleeën.