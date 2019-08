D'Iran-Kris ass jo mat Top-Sujet um G7. D'Bränn am Amazonas goufen dann och kuerzfristeg vum franséische President op den Ordre du Jour vum Sommet gesat.

Eng diplomatesch Sensatioun gouf et e Sonndeg um G7-Sommet. Den Ausseminister vum Iran, de Mohammed Dschawad Sarif ass ganz iwwerraschend zu Biarritz um G7 gelant. Dat huet de Porte-parole vum Ausseminister zu Teheran am Iran confirméiert. D'Iran-Kris ass jo ee vun den Haaptsujeten beim Sommet vun de 7 gréissten Wirtschaftsnatiounen, e Sujet, bei deem d'USA an Europa komplett gespléckt sinn.

D'USA wëllen den Iran mat maximalem politeschen a wirtschaftlechem Drock dozou zwéngen, hir Aussepolitik komplett ze changéieren. Déi aner G7-Staaten sëtzen dogéint op d'Atomofkommes mam Iran, aus deem d'USA erausgeklomme sinn.

© Ludovic MARIN / POOL / AFP

Um G7 Sommet gouf sech drop gëeenegt, d'Bekämpfung vun de Bëschbränn am Amazonasgebitt z'ënnerstëtzen. D'Hëllef vun der G7 Grupp soll de betraffene Länner "sou séier wéi méiglech" zegutt kommen, dat huet de franséische President Emmanuel Macron am Kader vum Sommet zu Biarritz annoncéiert.

Et géif een mat de Länner aus der Regioun Kontakt ophuelen an et géing ëm technesch a finanziell Mëttele goen, sot de Macron nach ouni weider op Detailer anzegoen.

De Sujet gouf kuerzfristeg vum franséische President op den Ordre du Jour vum G7 Sommet gesat.