An engem Flüchtlingslager am Bangladesch hu ronn 200.000 Rohingya un d'Expulsioun aus dem Myanmar erënnert, déi virun 2 Joer ugefaangen huet. Zanterhier sinn iwwer 740.000 Rohingya no Attacken oder aus Angscht viru weiderer Gewalt an de Bangladesch geflücht. D'UNO huet zejoert gefuerdert, datt fréier Genereel aus dem Myanmar wéinst Vëlkermord ugeklot misste ginn.

Virun enger Réi Deeg war versicht ginn dausende Leit zréck an hiert d'Heemechtsland ze bréngen, allerdéngs ouni Erfolleg. Wéi déi zoustänneg Autoritéiten erkläert hunn, wieren d'Leit déi geflücht sinn net bereet, fir fräiwëlleg zréck ze goen.