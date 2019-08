Besonnesch dramatesch ass d'Situatioun och a Bolivien, wéi gemellt gëtt solle bannent de leschten 2 Wochen bal eng Millioun Hektar Bësch verbann

Déi brasilianesch Arméi huet ugefaangen déi massiv Bëschbränn am Amazonas ze bekämpfen. Alles an allem si 44.000 Zaldoten am Asaz, och mat Läschfligeren. Zanter Ufank vum Joer goufen a Brasilien ronn 78.000 Bëschbränn gezielt, wat e Plus vu 84% zu zejoert ass.

Mä net just am Amazonas an a Brasilien brennt et, ganz Südamerika mellt ongewéinlech vill Bränn. Besonnesch dramatesch ass d'Situatioun och a Bolivien. Wéi d'Autoritéite mellen, solle bannent de leschten 2 Woche bal eng Millioun Hektar Bësch verbannt sinn.