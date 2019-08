Zanter der islamescher Revolutioun am Joer 1979 dierfe Fraen am Iran keng Fussballmatcher kucke goen. D'FIFA hat dowéinst mat Konsequenzen gedreet.

Am Iran huet d'Regierung Fraen den Zoutrëtt fir de nächste WM-Qualifikatiounsmatch vun der Nationalekipp erlaabt. Dat huet de Sportsministère zu Teheran matgedeelt.

Mat deem Schratt gëtt déi iranesch Regierung wéi et schéngt dem Drock vum Fussball-Weltverband FIFA no. Dësen hat dem islamesche Land kloer gemaach, datt et Konsequenze géif ginn, wann d'Frae weiderhin ausgeschloss géife ginn.

