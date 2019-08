D'Ongléck ass iwwert enger Residenz tëscht Inca a Costitx geschitt. Ënnert den Adder sinn 2 Kanner an hir Elteren.

Bei engem Zesummestouss an der Loft tëscht engem klenge Fliger an engem Helikopter sinn e Sonndeg de Mëtteg am ganze 7 Persounen ëm d'Liewe komm. U Bord vum Helikopter, dee vun der däitscher Firma "Rotorflug" war, souzen Elteren an hir 2 Kanner, sou wéi de Pilot.

Am Fliger waren nach eemol 2 Persounen u Bord. Déi 7 Persounen sinn alleguerten beim Accident gestuerwen. Genee soll dat Ganzt um 13.36 Auer tëscht Inca a Costix, direkt iwwert enger Finca geschitt sinn.

Déi balearesch Ministerpresidentin Francina Armengol huet sech dann och op Twitter schockéiert iwwert d'Tragedie gewisen a schreift, dass si a Gedanke bei den Affer wier.