De Pharmakonzern Johnson & Johnson muss 572 Milliounen Dollar Schuedenersatz wéinst der Opiate-Kris bezuelen.

Dat huet e Geriicht am US-Bundesstaat Oklahoma geuerteelt. Doduerch, datt de Pharmakonzern a Reklammen iwwert héich addiktiv Mëttel géint Péng gelunn hätt, hätt en d’Gesondheet an d’Sécherheet vun dausende Bierger vun Oklahoma beanträgtegt, esou d’Uerteel. Johnson & Johnson huet direkt annoncéiert an Appell ze goen – si wieren net verantwortlech fir d’Opiate-Kris an Oklahoma.

2017 sinn an de Vereenegte Staate bal 50‘000 Leit un Opiaten-Iwwerdose gestuerwen. Et ass fir d’éischte Kéier, datt e Medikamenteproduzent an den USA wéinst der Kris veruerteelt gëtt. Eng 2'000 Kloe stinn nach aus.