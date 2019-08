Den italienesche Staatschef Sergio Mattarella huet fir dësen Dënschdeg weider Gespréicher gefrot, iwwert d’Formatioun vun enger neier Regierung.

De President hat den Delai fir eng nei Regierung ze fanne bis e Mëttwoch verlängert, soss kënnt et zu Neiwalen an Italien. Déi potentiell nei Koalitiounspartner Partido Democratico an Cinque Stelle hunn also nach e bësse méi Zäit sech eens ze ginn. E Méindeg huet et geheescht, et wier een zouversiichtlech.

Déi riedsextrem Lega Nord hat d’Regierungskoalitioun mat der Fënnef-Stäre-Beweegung uganks vum Mound platze gelooss an Neiwale gefuerdert.