Nodeems den US-President sech derzou bereet erkläert huet den iranesche President ze treffen, verlaangt dësen, d'Sanktioune géint den Iran opzehiewen.

Den iranesche President Hassan Rohani huet d'Vereenegt Staaten opgefuerdert, den éischte Schrëtt ze maachen an d'Sanktioune géint den Iran opzehiewen. D'USA missten all illegal, onjustifiéiert a falsch Sanktioune géint den Iran fale loossen, esou d'Wierder vum President Rohani an enger Ried op der staatlecher Tëlee.

Dës just een Dag, nodeems den US-President Donald Trump sech derzou bereet erkläert huet, den iranesche President ze treffen.