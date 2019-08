Bannent puer Deeg sinn am Tirol zwou Persoune bei sportlechen Aktivitéiten ëm d'Liewe komm.

De Méindeg ass en 72 Joer alen Alpinist zu Mayrhofen am Tirol 150 Meter an d'Déift gefall. De Wanderer ass u senge schwéiere Blessure gestuerwen. Wéi et vun der Police heescht, soll den däitschen Tourist kuerz virun engem Sommet ëmgedréit hunn, well hie sech net gutt gefillt huet.

De Freideg de Mëtte koum et an der selwechter Regioun zu engem aneren déidlechen Accident. En 21 Joer ale Mann ass beim Paragliding verongléckt. De jonken Extremsportler ass nach virum Start op e stengegen Terrain zu Ginzling ofgestierzt, sou déi lokal Beamte vun der Police.

Dem Verstuerwene seng Begleedung ass kuerz dorop op der selwechter Plaz erofgefall. D'Fra ass awer just liicht blesséiert ginn an huet de Rettungsdéngscht alarméiert, wou si hire Begleeder fonnt huet. Fir de Mann koum awer all Hëllef ze spéit.