Italienesch Hëllefsorganisatiounen hunn am Mëttelmier iwwer 100 Flüchtlinge gerett, déi mat engem Schlauchboot ënnerwee waren, dat ënnergaangen ass.

E puer vun de Refugiéen haten däitlech Spure vu Folter, där si héchstwahrscheinlech an engem Lager a Libyen ausgesat waren.

Den Dënschdeg waren ëm déi 40 Flüchtlinge virun der Côte vu Libyen erdronk.

Malta wëll am September en EU-Conseil organiséieren, op deem iwwert d'Verdeele vun de Flüchtlinge geschwat gëtt. Zil ass, dass an Zukunft verhënnert gëtt, dass Italien a Malta Flüchtlingsschëffer den Accès zu hiren Häfe refuséieren, well déi Länner fäerten, um Enn am Stach gelooss ze ginn. An deem Sënn missten aner EU-Länner sech verflichten, dës Mënsche bei sech opzehuelen, éier d'Schëffer eragelooss ginn.