Schlussendlech wäert Groussbritannien selwer awer nach ëmmer am uergste vun de Konsequenze betraff sinn. Zwee Reportage beschäftege sech mat deem Sujet.

Enger neier Etüd vum ifo Institut no, kéint de Niveau vum Wuelstand bei engem haarde Brexit uechter ganz Europa erofgoen. Am häertste Betraff wier den direkten Noper Irland, op der 2. Plaz kéim da scho Lëtzebuerg. Et wier eng Baisse vu 5,23 Prozent vum Wuelstand am Grand-Duchéméiglech. Mais wat heescht dat genee?

D'Consommatioun zu Lëtzebuerg kéint erofgoen, dat duerch nei bürokratesch Obstakelen, d'Problematik bei engem Fräihandelsofkommes... d'Lëscht ass laang...

D'Rechnung vum ifo Institut fokusséiert sech awer just op dat, wat ee bei engem haarde Brexit verléiert.

Am uergste wäert en haarde Brexit awer d'Vereente Kinnekräich selwer treffen. De Francois Aulner huet mat engem Expert vum onofhängege briteschen Think Tank “Institute for Government” iwwert d’Konsequenze vun engem chaotesche Brexit geschwat. Ouni spezifesche Grond heescht se “Operatioun Gielemännchen”. “Operatioun Yellowhammer”, heescht d’Dokument vun der britescher Regierung, deen de Weekend an der Sunday Times relevéiert gouf. Hei sinn Zeenarien dran am Fall vun engem Brexit ouni Accord.

Et ass besonnesch de Passage op de Grenzen, deen zu massive Problemer kéint féieren: Manktem u Liewensmëttel- Medikamenter, Sprit, mee jo souguer Onrouen... Do hëllefen och all d’Virbereedungen net.