Zënter dem Ausbroch am Juli ass de Vulkan op der Mëttelmierinsel Stromboli nees aktiv.

Wéi déi italienesch Pompjeeën op Twitter matdeelt, ass de Vulkan e Mëttwoch nees ausgebrach. Um 12.17 Auer soll et eng éischt gréisser Explosioun gi sinn. Kee gouf blesséiert. D'Autoritéiten hunn direkt probéiert, d'Lava, déi aus dem Vulkan komm ass, zeréckzehalen. Wéi et vun den Experten heescht, gouf et d'Explosioun virun allem op der Südsäit vum Vulkan. D'Dampwollek ass ronn 2 Kilometer an den Himmel geklommen.

Eréischt am Juli war de Stromboli massiv ausgebrach, e 35 Joer ale Wanderer ass dobäi ëm d'Liewe komm. Eng vun dësen Explosiounen, war zu deem Zäitpunkt eng vun de stäerksten Eruptiounen, déi zënter der Berechnunge gemooss gouf.