Dat mellt d'Weltgesondheetsorganisatioun. An den éischte sechs Méint goufen et scho ronn 90'000 Fäll.

Dat ass duebel esou vill wéi an där selwechter Period 2018. Véier Länner: Albanien, Tschechien, Griicheland a Groussbritannien, gëllen elo net méi als fräi vu Riedelen.

An 48 vun 53 Länner, an deenen d'WHO Donnéeë gesammelt huet, goufen et Fäll vu Riedelen. Am stäerkste betraff sinn d'Ukrain, Kasachstan, Georgien a Russland.

D'Hausse vun de Riedelen-Infektioune géif hinne vill Suerge maachen, esou d'WHO.