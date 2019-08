De Grond dofir ass d'Klamme vum Mieresspigel...

De Weltklimarot geet vun dëser Zuel vu Flüchtlingen aus, wann d'Äerderwiermung héchstens 2 Grad héich ass.

Wéi et am Spezialrapport vum Weltklimarot iwwert d'Mierer an d'Äisvirkommen um Planéit weider heescht, wäerte bis d'Joer 2050, Milliounestied, déi déif léien, Affer vun extreme Wiederphänomener wéi staark Stierm an Iwwerschwemmunge ginn.