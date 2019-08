Enn Juli hat e Mann op der Frankfurter Gare eng Mamm mat hirem 8 Joer ale Bouf op Gleiser geheit, wou grad en Zuch eragefuer ass.

Bei der schlëmmer Dot Enn Juli ass all Hëllef fir de Jong ze spéit komm. Hien ass u senge schwéiere Blessure gestuerwen. D'Mamm konnt sech nach rechtzäiteg virum Zuch retten an ass op d'Säit gerullt. Eng drëtt Fra huet sech och nach kënnen a Sécherheet bréngen. Dës wollt de 40 Joer ale Mann nämlech och nach op d'Gleiser stoussen.

Elo huet e Riichter decidéiert, dass de Mann an eng Psychiatrie komme soll, esou de Parquet. Engem Expert no leit de Mann un enger schizophrener Krankheet, et gëtt vu paranoider Schizophrenie geschwat.

De Placement an eng Psychiatrie wier néideg, well de Mann eng Gefor fir d'Allgemengheet duerstellt.