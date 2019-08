De Moment sinn nach ëmmer tëscht 13.000 a 14.000 Zaldoten am Afghanistan.

D'USA hu wëlles weiderhin iwwert 8.000 Zaldoten am Afghanistan stationéiert ze halen.

Och wann d'Amerikaner mat den Taliban ee Friddensaccord géife fannen, géif Washington am Land wëlle present sinn. Dat huet den amerikanesche President Donald Trump en Donneschdeg annoncéiert.

De Moment sinn nach ëmmer tëscht 13.000 a 14.000 Zaldoten am Afghanistan. Virun 8 Joer waren et nach 98.000 Zaldoten, wéi d'Kämpf am stäerkste waren.