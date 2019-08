Ënnert anerem huet hien fir de 19. Oktober d'Leit opgeruff géint d'Regierung ze protestéieren an op d'Strooss ze goen.

De Matteo Salvini wiert sech, nodeems an Italien een Accord fir eng nei Regierung fonnt gouf. Den Italiener, dee bis ewell Inneminister war, huet annoncéiert géint déi nei italienesch Regierung ze resistéieren an huet fir de 19ten Oktober eng Demonstratioun zu Roum annoncéiert.

Et sollt ee groussen Dag vum italienesche Stolz ginn, esou de Salvini vun der rietsradikaler Lega an engem Video um Internet. An deem huet hien och annoncéiert, datt seng Partei de nächste Mount eng landeswäit Informatiounscampagne géif starten. Direkt un d'5-Stäre-Beweegung an un déi sozialdemokratesch Oppositiounspartei PD adresséiert, huet de Salvini gemengt, datt hien sech net géif ënnerkréie loossen. Déi nächst Regierung géif a sengen An net laang halen.

De Matteo Salvini hat Ufank vum Mount d'Koalitioun tëscht der Lega an der 5-Stäre-Beweegung platze gelooss.