E Geriicht a Schottland soll eng 1. Decisioun huelen, ob d'Zwangspaus vum britesche Parlament duerch de konservative Premierminister juristesch d'Bunn hält

Fir ze verhënneren, datt d'Deputéiert per Gesetz kéinten e Brexit ouni Accord den 31. Oktober evitéieren, hat de Boris Johnson decidéiert, d'Parlament bis zwou Woche virdrun zouzemaachen. Eng Rei Deputéiert sinn der Meenung, datt dat illegal ass, an hunn d'Court of Session zu Edinburgh, dat héchst Zivilgeriicht, saiséiert.

Um Freideg soll eng provisoresch Decisioun geholl ginn, iert d'Problematik de 6. September um Fong diskutéiert gëtt. Donieft huet och eng Anti-Brexit-Aktivistin zu London eng juristesch Iwwerpréiwung vun der Paus ugefrot.

D'Chefin vun der Konservativen a Schottland, d'Ruth Davidson, huet um Donneschdeg hire Récktrëtt annoncéiert, wéinst dem Premierminister senger Aktioun.