Um Freide Mëtten ass zu Bitburg e Mann mat sengem Gefier duerch d'Glasfront vun enger Apdikt gefuer an ass eréischt am Gebai un d'Stoe komm.

Zu Bitburg sinn d'Apdikter an d'Clienten zimlech erféiert, wéi op eemol en Auto mat Schwong duerch d'Fënster gefuer komm ass. De Chauffer ass dobäi duerch d'Glasfront vun der Apdikt gefuer an ass eréischt bannen an der Apdikt un d'Hale komm.

Et geet een dovun aus, dass den 80 Joer ale Chauffeur vum Auto beim Parken e schwéiere Feeler gemaach huet. Hien ass mat Schwong vun der Parkplaz virun der Apdikt no vir amplaz no hanne gefuer.

Zwou Persounen, déi grad an der Apdikt waren, si beim Accident blesséiert ginn. Et ass e Schued vun ongeféier 15.000 € entstanen.