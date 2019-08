Zu Völklingen am Saarland ass een Infirmier ugeklot ginn. Hie steet am Verdacht, 5 Patienten ëmbruecht ze hunn. Derbäi kommen zwee Fäll vu versichtem Mord.

An engem Spidol am Saarland soll de Mann de Patiente Medikamenter ginn hunn, déi d'Dokteren net verschriwwen haten. Wéi de Procureur matdeelt, hätt hien déi betraffe Persounen duerno reaniméiere wëllen. De presuméierten Täter befënnt sech momentan scho wéinst Bedruch an Haft.

D'Ermëttlungen an deem Fall hunn am Juni 2016 ugefaangen. Wéi et vum Personal heescht, wier hie moies fréi op d'Intensivstatioun komm an hätt sech als Dokter ausginn. Mat am Gepäck: Eng Samu-Jackett, e Moniteur an en Defibrillator. De presuméierte Mäerder hätt den Infirmiere gesot, dass hien eng speziell Ënnersichung bei verschiddene Patienten duerchféiere misst. Zu dëser Behandlung ass et awer net komm, well hie virleefeg konnt festgeholl ginn.

7 Läiche goufen am Kader vun den Ermëttlungen exhuméiert an toxikologesch ënnersicht. Bei 6 vun de 7 fréiere Patiente si Wierkstoffer festgestallt ginn, déi zum Doud féiere kënnen. D'Strofdote sinn tëscht Mäerz 2015 a Mäerz 2016 geschitt.

Dëse Fall erënnert staark un d'Mordserie vum fréieren Infirmier Niels Högel, deen de 6. Juni wéinst 85-fachem Mord ugeklot gouf. Och hien hätt Mënschen an eng liewensgeféierlech Situatioun bruecht, fir se reaniméieren ze kënnen.