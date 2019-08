Tragesche war een Accident e Freideg am Nomëtteg op der däitscher A9 am Südoste vun Thüringen.

Eng Camionnette war vun der Strooss ofkomm an an e Grupp Motorradsfuerer gerannt, déi do stoe bliwwe waren. Déi 4 Motocycliste si bei deem uergen Accident tëscht Bad Lobenstein a Schleiz am Südoste vun Thüringen ëm d'Liewe komm. Dat huet d'Police e Freideg matgedeelt. Déi 3 Persounen an der Camionnette sinn zum Deel schwéier blesséiert ginn.

Éischten Informatioune vun der Police no, waren d'Motocyclisten ënnert enger Autobunnsbréck stoe bliwwen, well et staark ugefaangen hat mat Reenen a si do Schutz gesicht hunn. Wisou den Transporter vun der Strooss ofkomm ass, ass bis ewell nach net gewosst.

D'A9 a Richtung Berlin war wéinst dem Accident wärend e puer Stonne komplett gespaart ginn.