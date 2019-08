Zu London an och doriwwer eraus, a ganz Groussbritannien, wëllen d'Britten, déi géint e Brexit sinn, hirer Roserei Loft maachen.

Um Samschdeg sinn dofir ënnert anerem an der britescher Haaptstad eng Partie Demonstratiounen annoncéiert ginn. Eng vun de gréisste wäert virun dem Regierungssëtz an der Downing Street sinn. D'Anti-Brexit Initiative "Another Europe is Possible" hat dozou opgeruff.

D'Britte wieren sech domadder géint eng Decisioun vum Premierminister Boris Johnson, fir d'Parlament zu enger Paus ze zwéngen. Och no der Summervakanz, soll d'Parlament bis Mëtt Oktober eng Paus maachen, an esou keen Affloss op de Brexit kënnen huelen.