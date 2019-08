3 Deeg laang sinn an direkt e puer amerikanesche Bundesstaaten d'Police an Ermëttler géint Drogenhändler virgaangen a konnte 40 Verdächteger festhuelen.

D'Leit solle mat Fentanyl gehandelt hunn. Ronn 30 Kilo vun der Substanz goufe saiséiert, dat wier esou vill, datt domadder méi wéi 14 Millioune Mënschen hätte kéinten ëmbruecht ginn, heescht et aus dem amerikaneschen Justizministère.

Fentanyl wier 30 bis 50 Mol méi staark, wéi Heroin an bis zu 100 Mol méi staark wéi Morphium. 120 Beamte waren an der Haaptsaach am Bundesstaat Virginia am Asaz fir géint d'Schmuggler an Händler virzegoen.

Duerch Opioiden sinn an de leschte 5 Joer ronn 200.000 Mënschen ëm d'Liewe komm, well se eng Iwwerdosis am Blutt haten.