Indien huet en neit Bundesregëster verëffentlecht. Op déi Lëscht komme just "richteg" Inder. Elo riskéiere bal 2 Milliounen Awunner staatelos ze ginn.

Betraff ass do besonnesch de Bundesstaat Assam. Hei wunne vill Leit, déi virum Onofhängegkeetskrich am Nopeschland Bangladesch geflücht sinn.

Am Bundesregëster NRC (National Register of Citizens) sti just déi Leit, déi beweise kënnen, dass se scho virum 24. Mäerz 1971 zu Assam gelieft hunn.

Leit déi elo net méi op där Lëscht stinn, hunn 120 Deeg Zäit dogéint virzegoen.

Wat duerno geschitt, ass onkloer.

Indien seet, dee Prozess wier néideg, fir illegal Immigranten aus dem Bangladesch ze identifizéieren.

D'lescht Joer war schonn emol eng provisoresch Lëscht erauskomm, op där deemools 4 Millioune Leit ausgeschloss goufen... elo sinn et der wéi gesot nach ëmmer 1,9 Milliounen.