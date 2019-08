Et gouf de Samschdeg de Mëtteg eng Attack an enger Metrosstatioun zu Villeurbanne an der Géigend vu Lyon.

Zwee Männer, déi mat engem Messer arméiert waren, hunn eng Persoun ëmbruecht an 9 Mënsche blesséiert, eng Persoun dovunner ass an akuter Liewensgefor, zwou anere hu schro Blessuren. Ee vun hinne konnt duerno vun der Police festgeholl ginn, no deem anere gëtt den Ament nach gesicht.



Weider Präzisioune sinn den Ament net bekannt. D'Pompjeeë ware mat enger 50 Mann op der Plaz.