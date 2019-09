An der nordafghanescher Stad Kundus si bei Attacken vun den Taliban an bei enger Selbstmordattack e Samschdeg zeg Mënschen ëm d'Liewe komm.

Honnerten Taliban-Kämpfer hunn d'Stad vu verschiddene Säiten attackéiert an ënnert anerem e Spidol an e Bezierk vun der Police besat. Spéider hu se sech an Haiser verschanzt. Et koum zu Schéissereie mat der Police.

Am spéiden Owend huet sech dunn e Selbstmordattentäter zu Kundus an der Mëtt vu Polizisten a Journalisten an d'Loft gesprengt. Wéi vill Leit bei den Attacken ëm d'Liewe komm sinn ass nach onkloer.