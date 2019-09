Den Hurrikan "Dorian" kéint den US-Bundesstaat Florida awer méi schwaach treffe wéi Ufanks gefaart.

Dem nationalen Hurrikan-Zentrum no huet de Wierbelstuerm seng Richtung geännert a kéint sech doduerch an nërdlech Richtung dréinen a méi schwaach ginn.

Ufanks haten d'Experten domat gerechent datt den Stuerm an der Nuecht op e Méindeg oder en Dënschdeg mat voller Kraaft op d'Ostküst vu Florida treffe géing. An awer ginn et Warnunge vu staarkem Reen a Wand, a geféierlechen Iwwerschwemmungen.

De Gouverneur vu South Carolina huet den Noutstand ausgeruff, fir dass d'Preparativen op den Hurrikan méi séier iwwert d'Bühn kënne goen. Et misst een op all Zeenario preparéiert sinn, sou den Henry McMaster. Florida an Georgia haten och schonn den Noutstand ausgeruff.

Éier den Hurrikan op amerikanescht Festland trëfft, zitt e fir d'éischt iwwert d'Bahamas. Do rechent ee mat deem Schlëmmsten.