Een Dag no de schwéieren Ausernanersetzungen hu sech Dausenden Aktivisten op engem Parking baussent dem Fluchhafe versammelt.

Den Zuchtrafic fir op de Fluchhafen gouf a béide Richtungen annuléiert.

Iwwer Haut-Parleuren war et d'Annonce, datt d'Demonstranten den Terrain vum Fluchhafen net dierften betrieden. D'Aktivisten sinn där Opfuerderung allerdéngs Ufanks net nogaangen an hu Barrikaden opgebaut. D'Zougäng zum Fluchhafen goufen zougemaach a just Leit mat engem Fluchbilljee an Ausweis goufen era gelooss.

Wéi du Verstäerkung mat Spezialunitéiten ukoum, hu sech d'Demonstranten zréckgezunn.

Scho virun 3 Wochen haten Honnerten Manifestanten de Fluchhafen besat an de Fluchverkéier fir 2 Deeg brooch geluecht.