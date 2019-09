A senger Ried viru Staatsgäscht aus iwwer 30 Länner huet hien op russesch Militäraktioune verwisen, dat géint Georgien am Joer 2008 a géint d'Ukrain 2014.

Hie sot, viru kuerzem hätt ee gesinn, datt et an Europa erëm imperialistesch Tendenze ginn, Versich Grenze mat Gewalt ze änneren, Attacken op aner Staaten an d'Ënnerdréckung vu Bierger.



Ënnert de Staatsgäscht bei der internationaler Commemoratiounszeremonie fir den Ufank vum zweete Weltkrich virun 80 Joer ass ënnert anerem de Premier Xavier Bettel, déi däitsch Kanzlerin Angela Merkel an den US-Vizepresident Mike Pence.

Den US-President Donald Trump huet seng Participatioun kuerzfristeg wéinst dem Hurrikan Dorian ofgesot.

