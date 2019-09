Et sinn eréischt Prognosen an awer muss ee wuel vun engem Rietsruck bei de Landtagswalen a Brandenburg an a Sachsen schwätzen.

A Brandenburg bleift d'SPD, wéi an deene leschten 30 Joer, zwar stäerkste Kraaft, mat 27,5 Prozent kritt se awer dat schlechtst Resultat, dat se jee an deem Bundestag hat. Dat ass e Minus vu 4,4 Punkten.

D'AFD dogéint féiert e Plus vun 10,3 Punkten, si kënnt op 22,5 Prozent. D'CDU fält ëm 7,5 Punkten op elo nach 15,5 Prozent. Duerno kommen déi Lénk, déi Gréng an d'Biergerbeweegung. D'FDP lant op der 7. Plaz.



A Sachsen huet d'CDU d'Nues vir, si verléiert awer 7,4 Punkten a fält op 32 Prozent. Direkt hannendru mat 27,5 Prozent d'AFD, déi e Sprong no vir mécht, dat mat engem Plus vu 17,8 Punkten.

Déi Lénk kommen op 10,5 Prozent, déi Gréng op 9, dat ass e Plus vun 3,3 Punkten an op der véierter Plaz fënnt een dann d'SPD. Si verléiert 4,4 Punkten an huet a Sachsen nach 8 Prozent vun de Stëmmen.