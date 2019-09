De britesche Premier Boris Johnson huet eng geplangten Entrevue ofgesot mat Parteikollegen, déi géint seng Brexit-Pläng sinn.

De britesche Medien no, géing d'Tory-Partei den Ament massiv Drock op hir Deputéiert maachen, fir géint e Gesetz ze stëmme wat e Brexit ouni Accord mat der EU géing verhënneren.

De Boris Johnson wëll säi Land den Ament jo ouni Ofkommes aus der EU féieren. D'Oppositioun, ma och vill Deputéiert vu senger eegener Partei, wëllen dat awer onbedéngt verhënneren.

En Dënschdeg kommen d'Politiker aus der Summerpaus zeréck. Et wier déi lescht Woch fir ze handelen, huet den Oppositiounschef Jeremy Corbyn e Sonndeg gesot. De Boris Johnson huet jo d'lescht Woch d'Parlamentspaus bis de 14. Oktober verlängert, fir esou d'Deputéiert drun ze hënnere géint seng Pläng ze stëmmen. An deem Kontext huet den Jeremy Corbyn och een Mësstrauensvott an d'Spill bruecht.

Donieft gouf e Sonndeg eng Campagne vun der Regierung lancéiert, fir d'Ëffentlechkeet op de Brexit virzbereeden.