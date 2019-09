An den däitsche Bundeslänner Sachsen a Brandenburg gouf e Sonndeg eng nei Landtagsregierung gewielt. D'Resultat ass eng Defaite fir déi grouss Koalitioun vum Angela Merkel.

D'CDU an d'SPD bleiwen zwar déi stäerkste Parteien, ma déi rietspopulistesch AfD huet an béide Länner de Sprong op déi zweet Plaz gepackt an kënnt ganz däitlech iwwer de Seuil vun 20 Prozent. An Brandenburg kënnt d'SPD op 26 Prozent an d'AfD op 23 Prozent. An Sachsen kënnt d'CDU op 32 Prozent an d'AfD op ganzer 27 Prozent.

Duerch dëst staarkt Resultat vun der rietser „Alternative für Deutschland“ sinn déi aktuell Koalitiounen net méi méiglech an et wäert an d'Richtung vun Dräierkoalitiounen goen. D'Parteigremie beroden dofir e Méindeg de Moien op nationalem Niveau iwwer déi méiglech Optiounen. Am fréien Nomëtteg wëllen déi eenzel Parteicheffen da virun d'Press trieden.

AUDIO: Landtagswalen am Osten (D) / Reportage Nico Graf

Déi eng verléiere sech dout, déi aner gewanne sech dout. Mä esou richteg stierft oder lieft keen an et geet weider wie gehabt. Och wann alles anescht ass, mä op dat Konsequenzen huet, dat weist sech wuel eréischt an e pur Méint oder Joren. Den Ament also e wibbelegen Stillstand.

Der Rei no. Ugefaange mat deem, wat bleift, wéi wann näischt wier. An dat ass eben, datt d'CDU a Sachsen déi stäerkst Partei bleift a bal esou ausgesäit, wéi wa se gewonnen hätt, obschonns se massiv verluer huet. An déi schwaarz-rout Majoritéit ass um Enn a kéint erweidert ginn duerch eng Majoritéit, wou och Déi Gréng mat dra wieren. Dat war bis viru kuerzem net denkbar.

A Brandenburg dann och e Vainqueur, dee verluer huet: D'SPD, déi awer stäerkst Partei bleift. Och do ass d'Regierung um Enn kéint awer duerch rout-rout-gréng ersat ginn, och eppes Neies.

Wat awer natierlech sech wéi e brongelseche Fuedem duerch déi Walen zitt, datt ass d'Resultat vun der AFD, déi an den zwee Länner massiv gewonnen huet. An elo struewelt well hir Cheffe mussen a jidder Interview explizéieren, datt si keng Rietsradikaler sinn,an dat geet nëmme mat Esquiven a schwätze mer iwwer eppes aneschtes oder nichts genaues weiss ich nicht an däers méi. An néierens regéiere se deemnächst mat, wann déi aner weider Charakter behalen.

E komesche Vainqueur also, e Schmuddelkand, vun deem keen eppes wësse well.

An och Die Grünen hate gehofft, si géifen duerch de Plafong goen. Dat si si och gaangen, fir ost-däitsch Verhältnisser, muss ee soen, awer manner wéi erwaart an elo kënne se vläicht matregéieren. Ëmmerhin. Die Linke ass an hire Stammlänner einfach ënnergaangen, verléiert massiv a muss sech froen, wat se nach ze bidden huet. An dat a ausgerechent a Bundeslänner, wou massiv sozial Problemer ze léise wieren.

Bleiwen zwou bescht Saache vun dëse Walen: D'Walpartizipatioun war vill méi héich wéi bei de schlechte Landtagswalen an et gëtt a béide Länner eng enorm grouss Majoritéit, ausgerechent géingt de Vainqueur AfD. Ob dat op Dauer duer geet, fir déi aus Regierungen erauszehalen? Wie weess. An ob d'GROKO weiderwurschtele kann, mat enger getéitschter CDU an enger stierweskranker SPD, och dat eng quokeleg Fro fir déi nächst Wochen. Eent ass sécher: doriwwer kënne se net weidermaachen, wéi wa näischt wier an awer wäerte se genee dat probéieren, jiddwer Wett.