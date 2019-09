Bei enger Loftattack op ee Prisong am Jemen sinn de Weekend op d'mannst 130 Leit ëm d'Liewe komm.

Dem internationale Comité vum Roude Kräiz no goufen an dem Gebai 170 Leit festgehalen. D'Attack gouf vun der Militärkoalitioun mat un der Spëtzt Saudi-Arabien duerchgefouert. D'Attack hätt ee Lager fir Dronen a Rakéite viséiert an wär dofir am Aklang mam internationale Recht. Et wäre genuch Precautioune geholl gi fir Zivilisten ze schützen, sou heescht et vun der Koalitioun.

Am Ganze wären 8 Attacken aus der Loft geflunn. D'Huthi-Rebellen hunn dat fréiert Universitéitsgebai benotzt, fir Affer gefaangen ze halen, confirméiert d'Rout Kräiz.

Zanter 2015 gëtt de Jemen vun engem Biergerkrich zerrappt. Op der enger Säit stinn d'Huthi-Rebellen ënnerstëtzt vum Iran an op der anerer Säit ass den President Hadi an eng Koalitioun vun Saudi-Arabien, den Vereenegten Arabeschen Emiraten an aneren arabesche Staaten. De Vereenten Natiounen no sinn am Konflikt schonn iwwer 10.000 Mënschen ëm d'Liewe komm, dorënner dausenden Zivilisten. Iwwer 3 Milliounen Leit goufen aus hirer Heemecht verdriwwen.