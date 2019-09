Am Kader vun der wuessender Ëmweltverschmotzung hu scho verschidde Länner déi gratis Plastikstute verbueden. Island gehéiert elo och dozou.

An Island dierfen d'Verkeefer hire Cliente keng gratis Tute méi aus Plastik oder anere Stoffer ubidden. Dozou gehéieren och déi, déi am Supermarché benotzt ginn, fir d'Uebst an d'Geméis ze verpaken, sou den islännesche Radio RUV.

Schonn am Mee hat d'Parlament zu Reykjavik fir en entspriechend Gesetz gestëmmt. Mat dëser Mesure soll probéiert ginn, fir de Plastik-Verbrauch ze reduzéieren.

Och Lëtzebuerg huet dem Plastik 2018 de Kampf ugesot. Déi dënn Tute fir d'Uebst a d'Geméis sinn am Grand-Duché awer weiderhin erlaabt. Enn 2019 solle just nach maximal 90 Tuten op de Kapp verbraucht ginn, Enn 2025 sollen et der just nach 40 sinn.

Ëmmer méi heefeg ginn an der Lescht Alternative virgestallt, déi d'Ëmwelt schoune sollen. Eng dovu gouf vun der mexikanescher Fuerscherin Sandra Pascoe Ortiz entwéckelt: Si huet biodegradabele Plastik aus Kaktus-Jus hiergestallt. Nëmmen eng Woch soll et daueren, bis sech de Produit komplett a Waasser opléist. Eng aner gutt Nouvelle fir d'Ëmweltschützer: Dës speziell Zort Plastik schuet weder dem Mënsch nach dem Déier.

Eng aner interessant Alternativ huet eng 16 Joer al Schülerin erfonnt. Dem Elif Bilgin ass et gelongen, fir Plastik aus Banannen hierzestellen. Fir seng aussergewéinlech Aarbecht ass d'Meedche mam Präis "Science in Action" ausgezeechent ginn a krut dofir 50.000 Dollar.