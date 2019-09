No der Eleonore dierfen och elo d'Mënschen u Bord vum Rettungsschëff "Mare Jonio" an Italien u Land, dat mellt eng italienesch Hëllefsorganisatioun.

Aus hygienesche Grënn hätten déi zoustänneg Autoritéiten d'Mënschen, déi nach u Bord waren, no deeglaangem Waarden iwwerholl. D'Schëff hat Enn August iwwer 100 Leit aus dem Mëttelmier gerett, en Deel dovu war schonn u Land gelooss ginn.

Och dat däitsch Rettungsschëff Eleonore duerft e Méindeg op Sizilien an den Hafe fueren. D'Schëff gouf awer direkt saiséiert, well de Kapitän ouni Erlaabnis an italienescht Waasser gefuer war an den Noutstand ausgeléist hat.

An der Nuecht op e Méindeg huet iwwerdeems eng Fär vun der Corscia Linea 18 Mënschen am Mëttelmier gerett - et wier fir d'éischt, datt d'Entreprise esou eng Rettungsaktioun gemaach hätt, et hätt een de Prinzip vun der Solidaritéit ënner Séileit applizéiert.