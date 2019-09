Als Äntwert op déi amerikanesch Tariffer, déi e Sonndeg a Kraaft getruede sinn, reagéiert China mat enger Klo bei der Welthandelsorganisatioun.

Dëst huet Peking de Méindeg de Mëtteg confirméiert.

D'amerikanesch Taxe wieren am Widdersproch mam Konsens, deen d'Staats- a Regierungscheffen um G20-Gipfel zu Osaka virun zwee Joer getraff haten, esou de chinesesche Wirtschaftsminister an engem Communiqué. China wier net zefridde mat der neier Moossnam a géif, am Aklang mat de Reegele vun der Welthandelsorganisatioun, seng Rechter an Interête verdeedegen.