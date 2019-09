Den Australier Max Sylvester stoung bei senger éischter Fluchstonn direkt uerdentlech ënner Drock.

De Pilot, bei deem hien d'Fluchstonn hat, war nämlech vu sech a konnt de Fliger deemno net landen. An dëser extremer Stresssituatioun huet de Fluch-Schüler de Tower kontaktéiert, déi him gehollef hunn, de Fliger sécher zu Perth ze landen. De Pilot ass direkt no der sensationeller Landung an d'Spidol komm.

Am Funkverkéier mam Tower wier de Sylvester eratsaunlech roueg bliwwen, heescht et vun offizieller Säit. Wéi et vun Aenzeien heescht, wier dem Fluch-Schüler eng bal perfekt Landung gegléckt.

De Leeder vun der Fluch-Schoul huet betount, dass hien an 30 Joer nach ni esou eppes gesinn hätt. Dem Pilot geet et iwwregens och nees besser.