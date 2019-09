Zu London geet um Dënschdeg et an eng weider Ronn am Sträit ëm den EU-Austrëtt vu Groussbritannien. Et kënnt zu enger Zort Rebellioun.

E Grupp vu ronn 20 Deputéierten, aus dem Premier Boris Johnson senger Tory-Partei, huet sech mat der Labour-Oppositioun am Parlament zesummegedoen. Si wëlle verhënneren, dass Groussbritannien ouni Accord mat der EU aus der Unioun austrëtt. Dofir hu si e Méindeg den Owend eng entspriechend Gesetzespropositioun deposéiert. Doranner fuerderen si, dass den Delai fir de Brexit op en Neits dräi Méint no hanne geréckelt gëtt, fir de Fall, dass bis den 19. Oktober – also 12 Deeg virun der aktueller Deadline vum 31. Oktober – nach keen Accord mat der EU sollt stoen. De Premier hat gedreet den 31. Oktober auszetrieden, egal op bis dohin eng Iwwergangsreegelung mat deenen aneren europäesche Länner fonnt gouf oder net.