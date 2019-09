Hei vir an Däitschland, huet e Méindeg den Owend e Mann fir eng geféierlech Course-Poursuite mat véier Police-Ween gesuergt.

De Mann hätt probéiert eng Kontroll zu Bitburg z'evitéieren, heescht et vun der Police.

Op senger Flucht ass hien ënnert anerem mat ze héijer Vitesse am Géigeverkéier un enger Schlaang vun Autoen, déi bei enger rouder Luucht gewaart hunn, laanscht gerannt. No enger ganzer Rei vun ähnlech geféierlechen Aktiounen a Vitessë vu méi wéi 100 Kilometer an der Stonn, konnt d'Police de Mann an enger Sakgaass stoppen. Vun do konnt hien sech dunn zu Fouss duerch d'Bascht maachen.

Duerch d'Autosplacke konnt de Mann entre temps identifizéiert ginn. Géint hie gëtt elo enquêtéiert. Firwat de Mann sech awer wollt virun der Policekontroll drécken, ass bis ewell net gewosst.