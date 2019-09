Am Prinzip ass den Iran net u Gespréicher mat den USA interesséiert, esou den iranesche President Hassan Rohani.

Den iranesche President Hassan Rohani schléisst bilateral Gespréicher mat den USA komplett aus, esou steet et um Site vun der iranescher Regierung. Am Parlament huet de Ruhani weider erkläert, datt ee seng Engagementer am Beräich vum Nuklearofkommes och kéint reduzéieren, sollt een an den Diskussioune mat den Europäer net weiderkommen.