Wéinst engem medezineschen Agrëff kann de brasilianesche President net um Sommet, dee sech mat de Bëschbränn beschäftegt, deelhuelen.

De brasilianesche President Bolsonaro selwer wäert net um Amazonas-Sommet deelhuelen, wou et ëm déi schlëmm Bëschbränn geet. Dat huet de Brasilianer duerch säi Spriecher annoncéiere gelooss. De President misst sech op ee medezineschen Agrëff preparéieren, ass et d'Erklärung. D'lescht Joer war de Bolsonaro wärend dem Walkampf mat engem Messer gepickt ginn, doropshin huet hien schonn 3 Mol missten operéiert ginn. Hie wäert sech dofir e Freiden, wann de Sommet an der kolumbianescher Stad Leticia ass, vun engem héije Beamte vertriede loossen oder awer eng Demande fir d'Verréckele vum Sommet erareechen.