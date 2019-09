Déi dräi Aarbechter waren am Gaangen un engem Funkturm vum Hessischen Rundfunk ze schaffen, wéi d'Accident passéiert ass.

A Nordhessen an Däitschland sinn 3 Mënschen ëm d'Liewe komm, wéi hir Gondel fir Maintenanceaarbechten 50 Meter an d'Déift gefall ass a si ageklemmt goufen. D'Persoune waren am Gaangen, un engem Funktuerm ze schaffen, wéi et zum trageschen Accident koum.