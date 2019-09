Säi Papp, seng Stéifmamm a seng Geschwëster huet de Jong erschoss, éier hie sech bei der Police gemellt huet.

An den USA huet ee Jong vu 14 Joer quasi seng komplett Famill ausgeläscht. Am Bundesstaat Alabama huet hie 5 vu senge Familljememberen erschoss. Dat mellen CNN an NBC a beruffe sech op de lokale Sheriff.

De Jong soll no senger grujeleger Dot d'Police selwer geruff hunn an alles zouginn hunn. Bei den Affer handelt et sech ëm de Papp, d'Stéifmamm a Gesëschter vum jonken Täter.