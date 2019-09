Wéi d'Police vun Antwerpen op Twitter matdeelt, gouf et géint 12.20 Auer eng gréisser Explosioun an engem Wunnquartier.

Dat Ganzt huet sech zu Wilrijk an der Palmanshoevestr. zougedroen. Wéi d'Police an de soziale Medie schreift, wieren dräi Objete vun der Explosioun getraff. Et wiere vill Membere vun de Rettungsdéngschter op der Plaz, well méi Leit blesséiert goufen a sech nach ëmmer Mënschen ënnert den Stécker vun de futtisse Gebaier géife befannen.

Bis ewell konnten 2 Persounen aus den Iwwerreschter vun de Gebaier gebuerge ginn. Hënn sinn am Asaz, fir no weideren Affer ze sichen. Et gëtt gefaart, datt et bei dësem Tëschefall och Doudesaffer kéint ginn.

Rond 12.20 uur was er een ontploffing in de Palmanshoevestr in Wilrijk (hoek Riddervel-Egied Segerslaan). 3 panden zijn getroffen. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden & er bevinden zich nog mensen onder het puin. 1 slachtoffer werd reeds bevrijd. pic.twitter.com/CwsOIXS1u1 — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) September 3, 2019

