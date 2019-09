De Méindeg den Owend ass et an der afghanescher Haaptstad zu enger Sprengstoffattack komm. Op d'mannst 16 Persounen hunn de Uschlag net iwwerlieft.

Dëst mellt déi afghanesch Regierung.

Den Attentat war an engem Staddeel, an deem d'Gebaier vun enger ganzer Partie Hëllefsorganisatioune stinn an d'Ambassadë vun den USA a Groussbritannien.

Déi fundamentalistesch Taliban hunn d'Dot revendiquéiert.