Fir ronn 1,5 Milliounen Euro huet den dänesche Ministère zwee Zirkussen Elefanten ofkaf, well wëll Déieren näischt an enger Arena verluer hätten.

Dës Opfaassung vertrëtt déi dänesch Regierung. En neit Déiereschutzgesetz soll an den nächste Méint gestëmmt ginn.

Ramboline, Lara, Djunga an Jenny heeschen d'Elefanten, déi d'Zirkus-Welt no ville Jore verloossen dierfen. Elo gëtt gekuckt, a wéi engen Zooe si ënnerkomme kënnen.

"Wëll Déiere gehéiere weder an e Stall nach an eng Zirkus-Arena, a wann d'Parlament nees schafft, da wäert ech en neit Déiereschutzgesetz virschloen, fir dass wëll Déieren endlech am Zirkus verbuede ginn", schreift de Mogens Jensen, dänesche Minister fir Iessen a Fëscherei an engem Communiqué. De Jensen wier net den eenzege Politiker am Parlament, dee sech dëse Wiessel wënsche géing.

An Dänemark musse sech d'Zirkussen u streng Reegelen halen. Bis elo dierfe just Elefanten, Séiléiwen an Zebraen am Zirkus optrieden. Dëst gëtt an noer Zukunft vläicht geännert, wann dem Parlament en neie Gesetzesprojet virläit. A 40 Länner weltwäit, dovu 19 EU-Staaten, ass d'Virféiere vu wëllen Déieren am Zirkus verbueden oder staark ageschränkt.