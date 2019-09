De Parquet vun Hamburg ermëttelt géint de fréieren däitschen Nationalspiller Christoph Metzelder wéinst Verdacht op Besëtz vu Kannerpornografie.

D'Autoritéiten hu confirméiert, dass si géint den 38 Joer ale Metzelder ermëttelen. D'"Bild-Zeitung" weist Fotoe vum Futtballer, wéi d'Police säin Haus duerchsicht huet.

Wéi d'Bild matdeelt, hätte Beamten an der Sportschoul Hennef, wou de Metzelder en Trainerschäin mécht, säin Handy saiséiert a wieren am Uschloss mat him bei seng Wunneng gefuer, fir dës ze duerchsichen. Do soll op d'mannst 1 Computer séchergestallt gi sinn, dëse muss awer nach ausgewäert ginn, verhaft ginn ass de Metzelder also nach net. De fréieren däitschen Nationalspiller gëtt verdächtegt, well eng Fra, mat där hien an enger Bezéiung si soll, der Police gesot hätt, de Metzelder hätt hir op d'mannst 15 kannerpornografesch Foto via WhatsApp geschéckt. Weider Detailer feelen den Ament nach.