Den US-Verdeedegungsministère hëlt 3,6 Milliarden Dollar aus dem Budget vun de Militärausgaben, fir d'Grenzmauer vu Mexiko matzefinanzéieren.

Dat suergt natierlech fir zolidd Opreegung bei den Demokraten. Et wier eng onverantwortlech Entscheedung, déi géint d'Budgetsgesetz vum Parlament géif verstoussen. D'National Sécherheet géif dorënner leiden, sou d'Spriecherin vum Repräsentantenhaus Nancy Pelosi.

Den demokratesche Senateur Chuck Schumer schwätzt vun engem "Schlag an d'Gesiicht" fir all d'Zaldoten. D'Kannibaliséierung vu geplangte Militärausgabe wier just en Egotrip fir dem Donald Trump säi Mauerbau.

Wéi d'Washington Post mellt, géif bei 127 ofgeseente Projete Budget ofgezwackt ginn, fir ronn 280 Kilometer vun der Grenzmauer ze finanzéieren. Eigentlech waren d'Sue geduecht, fir Neibau- a Renovéierungsprojete vu militäreschen Installatiounen am In- an Ausland.