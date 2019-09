D'Gesetz huet u sech virgesinn, datt verdächteg Persoune kënnen u China ausgeliwwert ginn.

Nodeems d'Bierger vun Hongkong zanter Méint op d'Strooss ginn, fir hei géint den Afloss vu China op d'Regioun a géint een Ausliwwerungsgesetz ze demonstréieren, spillt d'Regierung vun Hongkong elo mat der Iddi, fir dëst ëmstriddent Gesetz zeréckzezéien.

Dat schreiwe lokal Medien. D'Gesetz war jo op Äis geluecht ginn, well doduercher Protester ausgeléist goufen. Sollt d'Regierungcheffin Carrie Lam d'Gesetz wierklech zeréckzéien, wier et een éischte Schratt a Richtung vun de Bierger an hire Revendicatiounen.